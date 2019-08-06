Китай заявил о мерах в случае размещения ракет США в АТР

Китай заявил об ответных мерах, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

«Мы обеспокоены заявлениями некоторых официальных лиц из американской администрации о том, что США планируют, я цитирую, в скором будущем разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР», - цитирует его ТАСС.

Фу Цун добавил, что в случае подобных действий со стороны Штатов Китай примет ответные меры. Какими они могут быть, он не уточнил.