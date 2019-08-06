Полиция задержала жителя Ленобласти с 10 кг наркотиков: кадры погони

В Ленобласти в городе Шлиссельбург задержали наркодилера с десятью килограммами наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Эффектная погоня за дилером попала на видео.

Преступник пытался скрыться недолго, так как ему помешал огромный баул с запрещенными веществами. Столько же он хранил дома в холодильнике. По предварительной информации, подозреваемый делал закладки рядом с железнодорожными станциями.

«При личном досмотре злоумышленника у него в сумке обнаружено запрещенное вещество - гашиш массой более 5 кг, что подтверждено проведенным исследованием», - рассказали в МВД.

В отношении предполагаемого наркоторговца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за хранение и распространение наркотиков. До задержания на свободе он находился меньше полугода.

В настоящее время подозреваемого по решению заключили в СИЗО.