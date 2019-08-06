В Тулуне открыли движение на трассе «Сибирь»

В пострадавшем от паводка Тулуне в Иркутской области возобновили движение на трассе «Сибирь». Эта дорога имеет важное значение для доставки в город продуктов.

Кроме того, открыт мост через реку Ия, подходы к которой были затоплены. В домах продолжается откачка воды и просушка.

К работам, помимо сотрудников МЧС, привлечены две сотни сотрудников Росгвардии. Им поручены работы на четырех наиболее разрушенных улицах Тулуна, где большая часть жилищ непригодна для проживания.

Для оценки последствий катастрофы в Тулун прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. Он встретился с пострадавшими семьями и обсудил детали оказания им помощи.