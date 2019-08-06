Взрывы на складе боеприпасов в Ачинске прекратились, но опасность сохраняется

Утром 6 августа губернатор Красноярского края Александр Усс и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков побывали в поселке Каменка, где накануне в расположенной там воинской части произошел пожар. По словам Александра Усса, детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратилась, но угроза подрыва отдельных снарядов еще сохраняется.

«Интенсивность хлопков сведена к минимуму, их практически нет. Но, тем не менее, учитывая то, что произошло, опасность пребывания в радиусе 15 км сохраняется. Мы исходим из того, что режим ограниченного пребывания на этой территории должен быть сохранен до 20 часов. Сюда прибывают саперы, мы рекомендуем всем жителям района и города Ачинска внимательно следить за ситуацией, и при обнаружении каких-то подозрительных предметов сообщать об этом по телефонам горячей линии, чтобы на место прибыли саперы», - сообщил губернатор журналистам.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, в настоящее время арсенал для населенного пункта Каменка никакой угрозы не представляет. Однако, в соответствии с директивами Генерального штаба, он подлежит расформированию. Как отметил заместитель министра, в результате инцидента пострадало четыре человека - двое военнослужащих и двое гражданских. Угрозы их жизни нет.

Сейчас самым главным является вопрос, когда жители поселка смогут вновь зайти в свои дома.

Возгорание на складе боеприпасов произошло на территории Центра МТО ЦВО в Ачинском районе в Красноярском крае 5 августа. После этого последовала серия взрывов. Специалисты тут же приняли решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.