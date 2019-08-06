В Идлибе возобновлены боевые действия: видео
По заявлению командования ВС Сирии, огонь возобновили из-за несоблюдения боевиками режима перемирия и невыполнения Анкарой российско-турецких договоренностей 2018 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сирийская армия возобновила военную антитеррористическую операцию в провинции Идлиб.
На опубликованных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся после обстрелов. Мишенью стали сразу несколько населенных пунктов.
Причиной возобновления боевых действий командование Вооруженных сил Сирии назвало несоблюдение боевиками режима перемирия, которого удалось достичь 1 августа в Казахстане, а также невыполнения Анкарой российско-турецких договоренностей 2018 года о создании буферной зоны.