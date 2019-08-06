Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

В Идлибе возобновлены боевые действия: видео

Татьяна Полуказакова
08:34 06.08.2019
По заявлению командования ВС Сирии, огонь возобновили из-за несоблюдения боевиками режима перемирия и невыполнения Анкарой российско-турецких договоренностей 2018 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сирийская армия возобновила военную антитеррористическую операцию в провинции Идлиб.

На опубликованных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся после обстрелов. Мишенью стали сразу несколько населенных пунктов.

Причиной возобновления боевых действий командование Вооруженных сил Сирии назвало несоблюдение боевиками режима перемирия, которого удалось достичь 1 августа в Казахстане, а также невыполнения Анкарой российско-турецких договоренностей 2018 года о создании буферной зоны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата06.08.2019, 08:00
Российские пехотинцы стали лучшими в первом этапе «Морского десанта»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата04.08.2019, 03:40
На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета
Дата06.08.2019, 02:38
«Погибнуть, но отомстить»: знаменитой «Атаке мертвецов» исполнилось 104 года
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
08:34 В стране и мире
Видео
В Идлибе возобновлены боевые действия: видео
17:29 Армия
Видео
По авиабазе «Хмеймим» запустили три реактивных снаряда залпового огня
16:49 В стране и мире
Армия Сирии возобновила боевые действия в Идлибе
11:29 В стране и мире
Видео
Эрдоган заявил о возможной новой операции в Сирии
14:03 В стране и мире
В сирийской Эль-Хасаке взорвался заминированный мотоцикл
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:38 В стране и мире
Генпрокуратура ДНР определила круг подозреваемых в деле о гибели Стенина
08:43 Армия
Видео
Названа предварительная причина ЧП на военном складе под Ачинском
08:34 В стране и мире
Видео
В Идлибе возобновлены боевые действия: видео
08:33 В стране и мире
Видео
Первые этажи зданий под водой: кадры с места потопа в Ульяновской области
08:03 В стране и мире
Видео
Реки вышли из берегов: в Магаданской области объявлен режим ЧС
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой
Видео
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Убивший диспетчера из-за гибели семьи Виталий Калоев показал подросших детей
Видео
По авиабазе «Хмеймим» запустили три реактивных снаряда залпового огня
Видео
Синоптики предрекли неделю дождей в Москве
Видео
Чемпионка и вице-чемпионка по кикбоксингу утонули в Севастополе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.