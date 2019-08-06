Первые этажи зданий под водой: кадры с места потопа в Ульяновской области
Причиной ЧП стали сильные дожди, прошедшие в регионе.
© Видео: Ульяновск - Новости, Диана Колпакова, ВКонтакте © Фото: Ульяновск - Новости, ВКонтакте
Часть Ульяновской области затопило после сильных дождей. Городская ливневка в ряде районов не справилась с потоками воды.
Так, в Димитровграде ушли под воду первые этажи зданий. Как видно на снимках, опубликованных в соцсетях с места ЧП, затоплены оказались достаточно большие площади города.