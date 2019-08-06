Реки вышли из берегов: в Магаданской области объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в нескольких районах Магаданской области. Из-за сильных дождей в регионе реки вышли из берегов и размыли дороги.

Федеральная трасса «Колыма» на протяжении почти двухсот километров перекрыта. Также были повреждены мосты.

Сейчас в районе организовано круглосуточное дежурство спасателей. Они укрепляют дамбы и готовы при необходимости срочно эвакуировать жителей.

Кроме того, временно был закрыт аэропорт Магадана. Несколько рейсов задержано.

По словам синоптиков, ливни и сильный ветер в регионе продлятся еще несколько дней.