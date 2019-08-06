Реки вышли из берегов: в Магаданской области объявлен режим ЧС
Федеральная трасса «Колыма» на протяжении почти двухсот километров перекрыта.
© Видео: Александр Чалый, YouTube © Фото: Александр Чалый, YouTube
Режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в нескольких районах Магаданской области. Из-за сильных дождей в регионе реки вышли из берегов и размыли дороги.
Федеральная трасса «Колыма» на протяжении почти двухсот километров перекрыта. Также были повреждены мосты.
Сейчас в районе организовано круглосуточное дежурство спасателей. Они укрепляют дамбы и готовы при необходимости срочно эвакуировать жителей.
Кроме того, временно был закрыт аэропорт Магадана. Несколько рейсов задержано.
По словам синоптиков, ливни и сильный ветер в регионе продлятся еще несколько дней.