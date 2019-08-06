Стихия в Саратове: ветер снес крышу с пятиэтажки и повалил деревья на автомобили

На Саратов накануне, 5 августа, обрушилась непогода. Сильный ветер срывал крыши с домов и повалил множество деревьев. Одно из них, возле дома на улице Мичурина, упало сразу на три автомобиля.

Еще один обломившийся большой ствол накрыл сразу несколько припаркованных машин на пересечении улиц Вавилова и Пугачевской. Повреждения получил в том числе Lexus. Другое дерево придавило автомобили КIA и Lada Granta на улице Гагарина в ЗАТО «Светлый». Как пишут очевидцы в соцсетях, в результате ЧП никто не пострадал.

Еще одно дерево упало на проезжую часть проспекта 50 лет Октября, перегородив дорогу.

Также из-за непогоды ветер сорвал кровельные листы с крыши пятиэтажного дома № 98/102 по улице Мичурина, пишет «Версия Саратов».

По словам главы гидрометцентра области Михаила Болтухина, непогода, которая установилась в Саратовской области в настоящее время, обусловлена пришедшим с Черного моря циклоном.