Роспотребнадзор закрыл восемь пляжей в Крыму

Из-за несоответствия нормативам проб морской воды Роспотребнадзор закрыл восемь крымских пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что купаться запрещено на двух пляжах в Севастополе и еще шести в Алуште. Пробы морской воды взяли с 26 июня по 2 августа.

«С 26 июля по 2 августа исследовано на микробиологические показатели — 463 пробы, на санитарно-химические — 366 проб, на паразитологические — 40 проб. По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям», - говорится в сообщении.

Ведомство вынесло постановления о временном ограничении купания по восьми рекреационным зонам.

Ранее в Анапе запретили купание на всех пляжах города.