Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына

Василиса Морозова
06:59 06.08.2019
Жена Кирилла Толмацкого отказалась провести ДНК-экспертизу 14-летнего сына Тони, чтобы сделать его наследником имущества музыканта.
СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына
© Фото: juzeppejostko, Instagram

Вдова рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) отказалась проводить ДНК-экспертизу сына для получения наследства.

Как пишет «Экспресс-газета», отец Децла Александр Толмацкий заявил, что музыкант не является отцом этого ребенка. По его словам, в свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк, поэтому юридически он не  родственник скончавшегося музыканта.

Толмацкий пояснил, что 14-летний мальчик и вовсе не похож на его сына и не может стать наследником Децла, пока не будет проведена ДНК-экспертиза. Он также рассказал, что Юлия сообщила о беременности музыканту, когда была уже на третьем месяце.

Гражданская жена Кирилла Толмацкого Юлия отказалась делать тест.

Ранее вдова рэпера заявила, что родители музыканта развязали войну за наследство Децла. Сам музыкант завещал все авторские и интеллектуальные права на свое творчество сыну Тони.

Напомним, рэпер Кирилл Толмаций, известный как Децл, умер 3 февраля от сердечной недостаточности после своего концерта в Ижевске. Отмечалось, что 35-летнего артиста не смогли спасти врачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.08.2019, 02:10
На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет
Дата06.08.2019, 08:00
Российские пехотинцы стали лучшими в первом этапе «Морского десанта»
Дата05.08.2019, 11:25
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата04.08.2019, 03:40
На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета
Дата06.08.2019, 02:38
«Погибнуть, но отомстить»: знаменитой «Атаке мертвецов» исполнилось 104 года
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:03 В стране и мире
Видео
Реки вышли из берегов: в Магаданской области объявлен режим ЧС
07:55 В стране и мире
Видео
Стихия в Саратове: ветер снес крышу с пятиэтажки и повалил деревья на автомобили
07:01 В стране и мире
Видео
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью
06:48 В стране и мире
Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой
06:32 В стране и мире
Видео
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Убивший диспетчера из-за гибели семьи Виталий Калоев показал подросших детей
Facebook «отменил» штурм секретной базы ВС США с инопланетянами
Видео
По авиабазе «Хмеймим» запустили три реактивных снаряда залпового огня
В NASA сняли начало слияния двух галактик
Видео
Синоптики предрекли неделю дождей в Москве
Видео
Чемпионка и вице-чемпионка по кикбоксингу утонули в Севастополе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.