СМИ: вдова Децла отказалась проводить ДНК-экспертизу сына

Вдова рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) отказалась проводить ДНК-экспертизу сына для получения наследства.

Как пишет «Экспресс-газета», отец Децла Александр Толмацкий заявил, что музыкант не является отцом этого ребенка. По его словам, в свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоит прочерк, поэтому юридически он не родственник скончавшегося музыканта.

Толмацкий пояснил, что 14-летний мальчик и вовсе не похож на его сына и не может стать наследником Децла, пока не будет проведена ДНК-экспертиза. Он также рассказал, что Юлия сообщила о беременности музыканту, когда была уже на третьем месяце.

Гражданская жена Кирилла Толмацкого Юлия отказалась делать тест.

Ранее вдова рэпера заявила, что родители музыканта развязали войну за наследство Децла. Сам музыкант завещал все авторские и интеллектуальные права на свое творчество сыну Тони.

Напомним, рэпер Кирилл Толмаций, известный как Децл, умер 3 февраля от сердечной недостаточности после своего концерта в Ижевске. Отмечалось, что 35-летнего артиста не смогли спасти врачи.