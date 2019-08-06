Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью
В Сасовском районе Рязанской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля.
© Видео: Комсомольская правда © Фото: МЧС РФ
В Рязанской области произошло крупное ДТП. В результате аварии столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
«6 августа в 5.27 поступила информация о ДТП на 402 км трассы М-5 в Сасовском районе. На ликвидацию последствий ДТП выехал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы», - отмечается на сайте МЧС России по Рязанской области.
Как подтвердили «Звезде» в пресс-службе ГИБДД по Рязани, по предварительной информации, автокатастрофа унесли жизни семи человек. Еще семь человек пострадали.