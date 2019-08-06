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Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой

Валентина Пескова
06:48 06.08.2019
Четыре года назад танкер со свыше миллиона баррелей нефти на борту был оставлен без обслуживания к северу от йеменского города Ходейда.
Экологическая бомба: взрыв нефтяного танкера Safer грозит крупнейшей катастрофой
© Фото: sepocye.com

Заброшенный и ветшающий нефтяной танкер Safer, который уже более четырех лет стоит без технического обслуживания к северу от йеменского города Ходейда, может вызвать масштабную экологическую катастрофу. К такому выводу пришли аналитики Атлантического совета, опубликовавшие доклад по данной теме.

Судно было построено в Японии в 1976 году по заказу когда-то главной нефтяной компании Йемена. В его 34 резервуара, вмещающие до 1,1 миллиона баррелей, заливали нефть и развозили ее по странам и континентам. Танкер использовался по назначению вплоть до 2015 года. Однако после того, как в Йемене началась гражданская война, судно поставили на прикол, и сделали из него плавучую базу для хранения и погрузки нефти.

Сейчас на его борту находится в четыре раза больше нефти, чем имел танкер Exxon Valdes, который потерпел аварию у берегов Аляски в марте 1989 года, пишут «Известия». Тогда была загрязнена огромная акватория: 28 тысяч квадратных километров и 2 тысячи километров береговой линии.

«Если танкер разломится, даст течь или взорвется, будет загрязнено все побережье Красного моря. Я даже не рискну оценивать в цифрах тот ущерб, который может принести взрыв или разрушение Safer. Пусть в ООН это подсчитают сами», - заявил Совету Безопасности координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В случае, если разлив нефти действительно произойдет, десятки миллионов людей могут лишиться доступа к чистой питьевой воде. Будут разрушены морские экосистемы, а временное закрытие морских путей Красного моря сильно ударит по мировой экономике.

Атлантический совет пришел к выводу, что самой большой проблемой является воздух в резервуаре. Из-за этого можно предположить, что однажды на танкере произойдет самовозгорание. Для того, чтобы избежать катастрофы мирового масштаба, судно можно выкупить за 70 миллионов евро: именно в такую сумму сегодня оценивается содержимое Safer. Однако проблема заключается в том, что шиитская повстанческая группа хуситов считает танкер своим военным трофеем. И до сих пор они отказывались разрешить инспекцию делегации экспертов ООН на Safer. Теперь, полагают эксперты, одним из вариантов спасения мира от глобальной катастрофы, является согласованное мировое давление на Йемен. Этот вопрос должен быть вынесен для рассмотрения на Совете Безопасности ООН.

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