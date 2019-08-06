В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием

Стало известно, что Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла авиаудар по базе ВВС правительства национального согласия Ливии, в результате чего был уничтожен еще один самолет Ил-76.

Об этом написал военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей в Twitter.

Как рассказал аналитик, было уничтожено огромное количество оружия, ранее находившегося в самолете, которое, как утверждает Тагвей, предназначалось для боевиков в Ливии. По его данным, это оружие перевезли из Турции в Ливию.

Ранее сообщалось, что в конце июля на аэродроме Эль-Джуфра в Ливии обстреляли два украинских военно-транспортных борта Ил-76. Удар по ним нанесли силы правительства национального согласия. Как тогда заявили украинские журналисты, при атаке на самолеты погиб один пилот. По данным украинских СМИ, самолеты доставляли оружие из ОАЭ.

В настоящее время Ливия оказалась в ситуации двоевластия, поскольку восток контролируется Ливийской национальной армии во главе с Хафтаром, а на западе (в Триполи) – правительство национального согласия, сформированное при поддержке ЕС и ООН.