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В России ликвидировали 67 лесных пожаров за сутки

Андрей Аркадьев
05:57 06.08.2019
Пожары на площади 4 664 гектара удалось потушить в России за прошедшие сутки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Авиалесоохрана

За сутки в России ликвидированы 67 природных пожаров. Они охватили площадь 4664 гектара. Днем ранее удалось потушить 32 лесных пожара площадью 10838 гектаров, сообщает 6 августа пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 августа в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара», - говорится в сообщении ведомства.

Лесные пожары в этом году бьют все рекорды. На данный момент огнем охвачено 2,4 миллиона гектаров. Продолжает действовать 441 очаг, 31 очаг локализован на площади около 15 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутия и Бурятии.

В помощь региональным силам в тушении пожаров задействовано 95 процентов личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся техника. В Красноярский край для недопущения распространения огня из соседних регионов переброшено 100 профессиональных десантников.

Военная авиация за сутки 5 августа потушила пожары на площади свыше 150 тысяч гектаров в Красноярском крае и Иркутской области.

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