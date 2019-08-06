Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав России

Усиление конкуренции между великими державами привело к тому, что Россия стала более напористой во внешней политике и смогла вернуть Крым в свой состав. Такое мнение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Новой Зеландии. Его речь была опубликована на сайте альянса.

По его словам, страны - участница НАТО, а также Новая Зеландия, стали чаще сталкиваться с проблемами глобального характера, а не регионального. И это является одним из главных вызовов для Альянса.

Как пример, помимо вхождения Крыма в состав РФ, Столтенберг привел «закат Договора о ракетах средней и меньшей дальности», а также то, что Москва обозначила свое присутствие на Ближнем Востоке.

Другой глобальной проблемой генсек НАТО назвал рост экономического и политического влияния Китая. И только после этого глобальными вызовами Столтенберг считает терроризм и киберопасность.