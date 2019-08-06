В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку

В немецком городе Ротвайл 28-летний мигрант покусал женщину-полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от преследования.

Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Приезжий мужчина неадекватно себя вел, бегал с ножом и кидался на людей. Стражи порядка задержали беженца, у него отобрали холодно оружие.

Пока злоумышленника вели к машине, на правоохранителей напал его друг. Сам мужчина в этот момент укусил сотрудницу полиции и убежал. Мигранта через несколько метров догнала служебная собака, но он несколько раз укусил и ее.

Вскоре буйного нарушителя удалось задержать, пишет Die Stuttgarter Zeitung.