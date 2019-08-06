Пьяный водитель насмерть сбил девочку из России в Тунисе
В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку, приехавшую отдыхать вместе с родителями и братьями. Трагедия произошла в городе Монастире 4 июня.
По словам матери, подросток переходила дорогу по пешеходному переходу, однако остановились не все автомобили.
«У него не было тормозного пути. Проехал еще метров 40 и просто припарковался», - цитирует «360» женщину.
Кроме того, мама погибшей отметила: начальник полиции заверил родителей, что виновнику ДТП грозит срок не меньше 15 лет. Но помощница местного адвоката пояснила, что строги законы только к иностранцам.
«Гражданин страны может отделаться очень мягким наказанием - два месяца тюрьмы и штраф в пользу государства», - отметила мама погибшей.
Родители погибшей россиянки надеются, что российское консульство поможет добиться наказания для виновного в гибели их дочери.