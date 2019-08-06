Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами мультсериала «Телепузики».

Бизнесмен разместил кадр из популярного детского телешоу в своем Twitter-аккаунте. В комментарии к посту он прикрепил коллаж с фотографиями монаршей особы в нарядах, которые по цвету совпадают с одеждой телепузиков.

© Twitter

Читатели оценили его шутку и начали предлагать свои варианты сравнений, но только вместо Елизавету II размещали других известных личностей, в частности канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Еще один из пользователей решил подставить лицо самого Маска к костюмам телепузиков.