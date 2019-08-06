Мгновенная реакция полиции: видео ликвидации стрелка в Огайо

Огонь из пистолета открыл 24-летний Коннор Беттс после того, как его не пустили в один из местных баров. От рук преступника погибли девять человек, еще 37 пострадали. Среди жертв оказалась сестра злоумышленника. Сам он был убит в ходе перестрелки с полицией.

Происходящее попало на видео, которое опубликовали в Сети. На кадрах видно, как люди забегают в ближайшее здание, пытаясь укрыться от пуль.

Отметим, что это не единичный случай стрельбы в США за последние несколько дней. Третьего августа другой мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо, штат Техас. Также стрельба происходила и в парке в Чикаго.