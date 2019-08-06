Раненая женщина шесть дней ждала помощи в машине после ДТП

В Бельгии 45-летняя Корин Бастида попала в тяжелое ДТП. Ее автомобиль съехал в лесную канаву и перевернулся. Женщина повредила позвоночник, сильная травма не позволяла ей выбраться из машины.

Шесть дней подряд бельгийка находилась взаперти без еды. Родственники и друзья постоянно звонили Корин, но ответить на вызовы она не могла из-за проблем со спиной. Бастида теряла сознание каждый раз когда пыталась двигаться. В конце концов ее сотовый разрядился.

Женщина облизывала мокрую ветку, чтобы хоть как-то утолить жажду. Только спустя шесть дней Корин удалось выбраться из машины. Пострадавшую нашли волонтеры, участвовавшие в поисках. Ее отвезли в больницу, где она и рассказала о происшествии. В госпитале Корин проведет еще несколько недель, ей предстоит провести операцию, сообщил канал RTBF.