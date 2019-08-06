Сильные ливни размыли две трассы в Магаданской области

Магаданскую область уже несколько дней подряд заливают дожди. Из-за размыва дорожного полотна закрыли трассу Палатка - Кулу - Нексикан с 304-го по 473-й километры.

Также для всех видов транспорта закрыта федеральная трасса Р-504 «Колыма» на 1562 километре в районе поселка Дэбин. Такое решение принято местными властями из-за быстрого подъема воды в реке Нехай, сообщает ГУ МЧС по Магаданской области. В районе реки также смыло мост. Дорожные службы не могут справиться с последствиями из-за мощного потока воды.

Автомобилисты вынуждены снижать скорость передвижения из-за плохой видимости. Улицы городов превратились в полноводные реки. Пешеходам тяжело перебраться на другую сторону дорог.

Власти двух округов Магаданской области Тенькинского и Сусуманского во вторник объявили режим ЧС.

Синоптики предупредили, что 6 августа, дожди ожидаются в Магадане и Ольском городском округе, где прогнозируются осадки интенсивностью не менее 50 миллиметров за 12 часов.