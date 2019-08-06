В Индии намерены упразднить автономию Джамму и Кашмира

Власти Индии могут отменить особый статус штата Джамму и Кашмир.

Соответствующий законопроект уже представил министр внутренних дел Индии Амит Шах. Так, в соответствии с документом, вместо штата Джамму и Кашмир должны быть образованы две союзные территории. Одна из них - историческая область Ладакх и вторая - Джамму и Кашмир.

«Окончательного решения еще нет. Поправку в конституцию должен одобрить парламент», - приводит RT слова руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяны Шаумян.

На данный момент в Индии 29 штатов и семь союзных территорий. Однако в Джамму и Кашмире есть привилегии. Так, например, на территории штата есть собственная конституция, а возглавляет его не губернатор, а президент.

Напомним, что за территорию Джамму и Кашмира ведут споры Индия и Пакистан. На этом фоне возникали вооруженные конфликты.