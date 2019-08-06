Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис

Британский режиссер Энди Серкис, за плечами которого работы над картинами «Дыши ради нас» и «Маугли», снимет вторую часть фильма «Веном».

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Серкис посещал Лос-Анджелес, где встретился с руководством компании Sony. Несмотря на то, что кандидатов было несколько, выбрали все же Энди Серкиса.

«Это действительно происходит. Я могу почувствовать это, как Симбиот (существо, наделяющее человека свехспособностями, прим. ред.) вселился в меня, я готов к путешествию. Не могу дождаться. Ты готов, Том Харди?», - написал Серкис в своем Instagram.

© andyserkis, Instagram

Первая часть приключенческой картины «Веном» собрала в прокате более $856 млн при бюджете $100 млн.

Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.