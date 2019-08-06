Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов Соединенных Штатов признало Китай страной, манипулирующей валютой.

В этой связи Вашингтон намерен работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества». Соответствующее заявление распространил американский Минфин.

В понедельник в ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние десять лет и составил и составил 6,9225 юаня за доллар. Столь резкий скачок произошел впервые с декабря прошлого года.

Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай.