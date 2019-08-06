Певца R. Kelly снова обвинили в сексуальных преступлениях в США

Власти Миннесоты вновь обвинили композитора и исполнителя песен в стиле ритм-энд-блюз Роберта Сильвестра Келли, выступающего под псевдонимом Ар Келли (R. Kelly) в преступлениях сексуального характера.

Певцу инкриминируют вовлечение несовершеннолетней девушки в занятия проституцией и домогательства. Миннесота стал третьим штатом, выдвинувшим против музыканта обвинения. Речь идет о случае, произошедшем 11 июля 2001 года в Миннеаполисе. Девушка, которой было от 16 до 17 лет, обратилась к рэперу за автографом. Певец расписался и пригласил к себе в гостиницу.

Когда барышня пришла к нему в номер, он заплатил ей 200 долларов, чтобы она сбросила с себя одежду и станцевала с ним. Девушка сделала это. Прокуроры утверждают, что певец и несовершеннолетняя не вступали в половой акт, но между ними был «сексуальный контакт».

Полиция арестовала Келли в июле по подозрению в изготовлении детской порнографии, а также растлении несовершеннолетних. По версии следствия, его жертвами могли стать несколько человек. Музыкант своей вины не признает. Адвокат певца считает, что все обвинения нелепы и голословны и основаны на личной выгоде некоторых «жертв».