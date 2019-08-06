Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

Владимир Путин прокомментировал выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российский президент считает, что своими действиями Вашингтон перечеркнул многолетние усилия, направленные на снижение ядерной угрозы в мире.

Глава государства отметил, что даже после одностороннего выхода США из ДРСМД, Москва настроена на диалог с Вашингтоном. Выход США из договора он назвал решением, принятым «под надуманным предлогом».

Путин считает, что из-за действий американских властей может быть расшатана «вся несущая конструкция глобальной безопасности». В пример он привел Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III, истекает в феврале 2021 года) и Договор о нераспространении ядерного оружия (бессрочный).

Российский лидер констатировал, что Штаты вышли из ДРСМД вместо «вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности», но РФ в сложившейся ситуации не может довольствоваться американскими декларациями о миролюбии и считает необходимым без проволочек возобновить переговоры по вопросу стратегической стабильности и безопасности.

Первого февраля США заявили о начале процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Процедура заняла полгода, таким образом, он утратил силу 2 августа.

В связи с ликвидацией документа Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Кроме того, он поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности.