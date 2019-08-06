Самые богатые люди планеты за день потеряли $117 млрд

За день около пятисот богатейших людей мира потеряли 2,1% совокупного собственного капитала. В сумме убытки составили $117 млрд. Причиной стало самое серьезное падение американских ценных бумаг в 2019 году.

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос из-за падения акций интернет-магазина потерял больше всех. Его убытки составили $ 3,4 млрд. Однако он все еще остается самым богатым человеком на планете.

Кроме того, на активах богатейших людей мира сказалась экономическая война между США и Китаем, пишет изданий Bloomberg.

Так, чистый капитал 10 самых богатых магнатов, которые получают свои доходы от компаний, зарегистрированных на бирже в Гонконге, с 23 июля упал на $19 млрд.