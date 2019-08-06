Пытавшегося сбежать из тюрьмы под видом дочери наркобарона нашли мертвым

Бразильский наркобарон Клаувину да Силва по прозвищу Коротышка найден мертвым в тюрьме спустя три дня после попытки побега. По предварительным данным, заключенный свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, как 42-летний преступник пытался обмануть охрану. Клаувину хотел покинуть место заключения под видом своей 19-летней дочери.

Бандит переоделся в девушку, надел маску, парик, розовую футболку с пончиками и сердечками, обтягивающие джинсы и очки. В таком виде он прошел на проходную, чтобы забрать документы своей дочери, которая навестила в тот день отца.

После этого он собирался сбежать из тюрьмы, однако охранники его разоблачили и задержали, пишет BBC. Клаувину да Силва был осужден на 73 года и десять месяцев заключения за наркоторговлю.