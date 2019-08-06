Зеленский попросил срочно провести встречу в «нормандском формате»
Зеленский обратился к Эмманюэлю Макрону, Ангеле Меркель и Владимиру Путину.
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров государств-участниц «нормандского формата» как можно скорее встретиться.
«Я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», - написал Зеленский в своем Facebook.
Лидер Незалежной напомнил, что накануне из-за обстрелов из гранатомета в Донецкой области погибли четверо украинских военных. Зеленский считает, что этот инцидент направлен не только на срыв перемирия, но и переговорного процесса в целом.