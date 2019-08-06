В Чечне наградили мужчин, спасших висевшего на окне ребенка

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов вручил ведомственную награду и благодарственное письмо полицейскому и местному жителю, которые спасли шестилетнего мальчика от падения с многоэтажного дома.

«Общество и полиция вместе. Общий язык с населением найден - мы работаем вместе. Огромное спасибо парню, который не побоялся, не испугался, который действительно совершил подвиг, спасая этого ребенка, а также полицейскому, который его страховал», - сказал Алханов.

Ранее в Сети появился ролик, на котором мальчик по неизвестной причине оказался на трубах сплит-системы на внешней стороне дома. Он держался за подоконник и в любой момент мог упасть. В нужную минуту ему помогли двое мужчин: один полностью вылез из окна и перенес ребенка за руку в квартиру. В этот момент спасателя страховал полицейский.