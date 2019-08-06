Мальчик из Тулуна подарил Путину самодельного тигренка: видео

Российский лидер Владимир Путин встретился в Сочи с семьями пострадавшими от паводка в Тулуне, которые отдыхают на черноморском побережье в пансионате администрации президента. Путин рассказал, как идут восстановительные работы в Иркутской области.

После беседы со взрослыми президент подошел к детям, которые в это время занимались поделками с аниматорами. Там же был и уже встречавшийся с Путиным мальчик Матвей, который еще в пункте временного размещения в Тулуне рассказал главе государства про утонувший детский садик.

«Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?», - поприветствовал Владимир Путин ребенка.

Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента. На столе перед ним стоял красиво разукрашенный тигренок. Путин был приятно удивлен и попросил Матвея передать игрушку, когда тот закончит ее.