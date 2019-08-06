Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Кремле: видео

Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль.

Деятелю культуры продемонстрировали царь-колокол, царь-пушку, колокольню Ивана Великого и Соборы, а также рассказали историю памятников.

Также Тарантино пригласили в Большой Кремлевский дворец, где он посетил Георгиевский зал.

А уже завтра, 7 августа, Квентин Тарантино представит в Москве свой девятый фильм «Однажды в Голливуде». Главные роли исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. По мнению кинокритиков, это едва ли не лучший фильм в карьере мастера.