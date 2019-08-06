Пьяный актер сериалов «Кухня» и «Интерны» устроил драку в московском метро

Бадмаев порвал мужчине кожаную куртку, после чего его задержали сотрудники безопасности метрополитена и передали полицейским. При задержании у актера были признаки алкогольного опьянения.

«Вечером пятого августа, в свой день рождения, актер ехал на метро. Из-за внезапно возникшей личной неприязни он вступил в конфликт с пассажиром метро в переходе у вестибюля станции "Театральная"», - пишет ТАСС.

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