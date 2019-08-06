«Мы прошли тяжелую жизнь»: Любовь Успенская рассказала о дружбе с Аллой Вербер

Советская и российская певица Любовь Успенская прокомментировала известие о смерти своей подруги, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Для Успенской новость о кончине была внезапной. Еще несколько дней назад Вербер танцевала и веселилась, а сейчас скоропостижно ушла из жизни.

«Это моя близкая подруга. Мы прошли тяжелую жизнь с ней. Я всегда верила, что она будет долго жить», - признается певица.

Вербер была трудоголиком, вспоминает Успенская.

Известно, что у Вербер был обнаружен рак, однако, по собственному признанию бизнесвуман, ей удалось победить болезнь.

«В тот момент когда надо было делать химиотерапию, она не делала ее, а занималась ЦУМом, занималась бизнесом», - добавила Успенская в разговоре со «Звездой».

Для Вербер работа всегда стояла на первом месте.

«О здоровье она меньше всего думала», - отметила певица.

Она добавила, что фэшн-директор ЦУМа очень любила свою семью и мечтала выдать свою дочь замуж. Это желание удалось исполнить. Также Вербер дождалась и внуков.

О смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Она умерла в итальянской больнице.