Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя

В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя. Об этом «Звезде» рассказала сестра Круга Ольга Медведева.

«Сегодня днем был следственный эксперимент, примерно в 15.00. Они привозили возможного убийцу, одного из двух. Подробности не знаю, я его не видела, имени не знаю, кто он. Они нас попросили удалиться из дома, мы были в другом соседнем доме. Они здесь ходили, что-то снимали, он показывал, снимали на камеру показания его», - сказала Медведева.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке Мамулино. Преступники проникли в особняк и открыли огонь. Злоумышленники ранили тещу исполнителя и самого Круга. Музыкант скончался в больнице.

Исполнители и возможные заказчики убийства не названы до сих пор.