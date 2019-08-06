Собчак раскрыла подробности смерти Аллы Вербер

Ксения Собчак раскрыла подробности смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

По ее словам, накануне бизнесвуман госпитализировали в больницу с диагнозом «сепсис».

«Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи», - рассказала Собчак в своем паблике «Кровавая барыня».

Она добавила: Вербер дважды болела воспалением легких за минувший год, однако об этом никто не знал.

Сегодня успешной предпринимательницы не стало. Родственники Вербер сейчас пребывают в тяжелом состоянии.

Друзья характеризуют фэшн-директора ЦУМа как настоящего трудоголика, на первом месте у которого всегда стояла работа.