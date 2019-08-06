Собчак раскрыла подробности смерти Аллы Вербер
Ксения Собчак пообщалась с близкими бизнемвуман и узнала, что та дважды сильно болела за последний год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova , Global Look Press
Ксения Собчак раскрыла подробности смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
По ее словам, накануне бизнесвуман госпитализировали в больницу с диагнозом «сепсис».
«Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи», - рассказала Собчак в своем паблике «Кровавая барыня».
Она добавила: Вербер дважды болела воспалением легких за минувший год, однако об этом никто не знал.
Сегодня успешной предпринимательницы не стало. Родственники Вербер сейчас пребывают в тяжелом состоянии.
Друзья характеризуют фэшн-директора ЦУМа как настоящего трудоголика, на первом месте у которого всегда стояла работа.