«Потеря близкого друга невыносимо тяжела»: Алена Долецкая о смерти Аллы Вербер

Российская журналистка и бывший главный редактор журналов Interview и Vogue Russia Алена Долецкая выразила соболезнования в связи со смертью Аллы Вербер.

Долецкая признается: сегодня умерла ее близкая подруга, и эта утрата «невыносима тяжела».

Вербер журналистка охарактеризовала как «по-настоящему масштабного человека».

«Буду помнить и любить тебя, Аллочка моя, всегда. Вечный покой и Царствие небесное», - пишет Долецкая в своем Instagram.

Аллы Вербер не стало известно 6 августа. Она умерла в итальянской больнице на 62-м году жизни.

Ее коллеги вспоминают: Вербер была невероятным трудоголиком. Вклад, который она привнесла в мир моды, огромен, а российская фэшн-индустрия представляла бы собой нечто совершенно иное, если бы в ней не появилась такая значимая фигура, как Алла Вербер.