«Потеря близкого друга невыносимо тяжела»: Алена Долецкая о смерти Аллы Вербер
Российская журналистка и бывший главный редактор журналов Interview и Vogue Russia Алена Долецкая выразила соболезнования в связи со смертью Аллы Вербер.
Долецкая признается: сегодня умерла ее близкая подруга, и эта утрата «невыносима тяжела».
Вербер журналистка охарактеризовала как «по-настоящему масштабного человека».
«Буду помнить и любить тебя, Аллочка моя, всегда. Вечный покой и Царствие небесное», - пишет Долецкая в своем Instagram.
Аллы Вербер не стало известно 6 августа. Она умерла в итальянской больнице на 62-м году жизни.
Ее коллеги вспоминают: Вербер была невероятным трудоголиком. Вклад, который она привнесла в мир моды, огромен, а российская фэшн-индустрия представляла бы собой нечто совершенно иное, если бы в ней не появилась такая значимая фигура, как Алла Вербер.