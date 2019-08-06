МИД РФ вручил Японии ноту из-за нарушений на Южных Курилах

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоехисе Кодзуки ноту с выражением протеста из-за нарушений на Южных Курилах, которые допустили японские участники безвизовых обменов с островами.

«Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Замглавы ведомства Игорь Моргулов в разговоре с японским послом также отметил неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями России на своей территории.

В ведомстве добавили, что комментарии Японии по поводу посещения этого района Сахалинской области «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России».