Поддерживали друг друга, несмотря на конкуренцию: Куснирович вспоминает Аллу Вербер

Российский предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович поделился воспоминаниями о внезапно ушедшей из жизни Алле Вербер.

«Замечательный человек, очень хороший профессионал», - рассказал он «Звезде».

Куснирович признался: Вербер очень много сделала для моды в России. Она была по-настоящему увлечена своим делом.

«Несмотря на то, что у нас были конкурирующие компании, в человеческом плане мы всегда поддерживали друг друга и подбадривали», - добавил предприниматель.

«Этой такой внезапный уход такого жизнелюбивого человека», - отметил он.

Смерть Аллы Вербер - огромное горе, печаль и утрата, заключил Куснирович.

Фэшн-директору ЦУМа был всего 61 год.