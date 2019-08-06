Поддерживали друг друга, несмотря на конкуренцию: Куснирович вспоминает Аллу Вербер
О смерти Аллы Вербер стало известно 6 августа. Она умерла на 62-м году жизни в Италии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Российский предприниматель и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович поделился воспоминаниями о внезапно ушедшей из жизни Алле Вербер.
«Замечательный человек, очень хороший профессионал», - рассказал он «Звезде».
Куснирович признался: Вербер очень много сделала для моды в России. Она была по-настоящему увлечена своим делом.
«Несмотря на то, что у нас были конкурирующие компании, в человеческом плане мы всегда поддерживали друг друга и подбадривали», - добавил предприниматель.
«Этой такой внезапный уход такого жизнелюбивого человека», - отметил он.
Смерть Аллы Вербер - огромное горе, печаль и утрата, заключил Куснирович.
Фэшн-директору ЦУМа был всего 61 год.