СМИ: посол США в РФ подал в отставку
Дипломат собирается оставить свой пост третьего октября.
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Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Дипломат собирается оставить свой пост третьего октября, пишет издание Salt Lake Tribune.
«Я покидаю пост посла Соединенных Штатов третьего октября 2019 года. Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения», - говорится в письме Хантсмана к Трампу.
При этом издание отмечает, что Хантсман, занимавший в 2005-2009 годах пост главы американского штата Юта, собирается снова бороться за должность губернатора.