СМИ: посол США в РФ подал в отставку

«Я покидаю пост посла Соединенных Штатов третьего октября 2019 года. Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения», - говорится в письме Хантсмана к Трампу.

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