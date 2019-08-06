«Индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны»: в ЦУМе вспоминают Вербер

«Каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества», - добавили в ЦУМе.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной», - рассказали «Звезде» в пресс-службе ЦУМа.

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