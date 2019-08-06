«Индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны»: в ЦУМе вспоминают Вербер
Сотрудники ЦУМа выразили соболезнования в связи со смертью фэнш-директора универмага Аллы Вербер.
«Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной», - рассказали «Звезде» в пресс-службе ЦУМа.
Индустрию российской моды невозможно представить без Вербер, утверждает коллектив универмага.
Сотрудники рассказали и о работе Аллы Константиновны в Mercury и ДЛТ.
«Каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества», - добавили в ЦУМе.
В главном магазине брендовой одежды признают: уход Вербер – огромная потеря для всех.
«Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМ», - заключили коллеги Аллы Вербер.