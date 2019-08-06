«Реинкарнация гламура российской моды»: Александр Васильев рассказал об Алле Вербер
Алла Вербер была женщиной праздником, вспоминает ее историк моды и телеведущий Александр Васильев.
«Она была реинкарнацией гламура российской моды», - рассказал он «Звезде».
«Она любила блеск, праздник жизни», - добавил эксперт моды.
Вербер старалась помочь всем, как могла. Васильев выразил свои соболезнования семье и близким фэшн-директора ЦУМа.
«Я знаю, о ней будут помнить все, кто причастен к миру моды и кто был ее современником и встречался с ней профессионально или лично», - отметил Васильев.
Он подчеркнул: Вербер «освещала путь очень многих итальянских модельеров на русской земле».
«Она была, безусловно, удивительно позитивным человеком, редко встречавшимся на моем жизненном пути», - заключил он.
Фэшн-директора ЦУМа и вице-президент ювелирной марки Mercury Алла Вербер ушла из жизни сегодня, 6 августа.
Предварительной причиной смерти может быть инфаркт.
В 2012 году Вербер призналась, что у нее обнаружили рак крови, однако, по собственному признанию, ей удалось победить болезнь.