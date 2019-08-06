«Реинкарнация гламура российской моды»: Александр Васильев рассказал об Алле Вербер

Алла Вербер была женщиной праздником, вспоминает ее историк моды и телеведущий Александр Васильев.

«Она была реинкарнацией гламура российской моды», - рассказал он «Звезде».

«Она любила блеск, праздник жизни», - добавил эксперт моды.

Вербер старалась помочь всем, как могла. Васильев выразил свои соболезнования семье и близким фэшн-директора ЦУМа.

«Я знаю, о ней будут помнить все, кто причастен к миру моды и кто был ее современником и встречался с ней профессионально или лично», - отметил Васильев.

Он подчеркнул: Вербер «освещала путь очень многих итальянских модельеров на русской земле».

«Она была, безусловно, удивительно позитивным человеком, редко встречавшимся на моем жизненном пути», - заключил он.

Фэшн-директора ЦУМа и вице-президент ювелирной марки Mercury Алла Вербер ушла из жизни сегодня, 6 августа.

Предварительной причиной смерти может быть инфаркт.

В 2012 году Вербер призналась, что у нее обнаружили рак крови, однако, по собственному признанию, ей удалось победить болезнь.