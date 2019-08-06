Команда Казахстана обошла соперников в заездах «Танкового биатлона»

В Алабине прошли финальные заезды вторых экипажей в индивидуальном зачете. Сборная Казахстана поразила все 5 мишеней и уверенно обошла соперников по группе. Монголия заняла второе место с одним промахом, Венесуэла - третье, а сирийцы смогли попасть лишь один раз, в итоге - 30 минут на прохождение трассы и четвертая строчка в таблице.

Еще два заезда, уже во втором дивизионе, прошли в не совсем обычном, почти дуэльном формате. Одновременно на танкодроме было два, а не танка. Сначала Таджикистан померялся силами с Кувейтом, а затем Узбекистан - с командой Зимбабве.

Среднеазиатские танкисты в обеих гонках считались фаворитами, и экипажи не подвели - они легко обошли своих визави и показали неплохое время в районе 27-ми минут. Дольше всех с дистанцией справлялись гости из Африки - почти 50 минут.

Победитель конкурса «Танковый биатлон» 2018 года Даниил Храмов прокомментировал состоявшиеся заезды.

«У команды Кувейта не было ни одного поражения, также командир танка не смог поразить вертолет, в ходе чего они делали штрафные круги и также у команды Кувейта после прохода колейного моста растопорился люк, также зенитный пулемет растопорился, в ходе чего их остановили и сказали закрыть люк и после этого продолжить движение», - отметил Храмов.

Также эксперт рассказал, с чем связаны неудачи некоторых команд «Танкового биатлона».

«Явная неподготовленность наводчиков и операторов, у них мало опыта, нет уверенности в себе, они не тренировались, раз показывают такие плохие результаты, не готовы к соревнованиям», - заявил Храмов.

Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» проходит на подмосковном полигоне Алабино с 3 по 17 августа. В нем участвует 25 стран: Россия, Ангола, Азербайджан, Армения, Судан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Уганда, Сирия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.