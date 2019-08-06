Guardian извинилась за обвинения Sputnik в лживой информации

Британское издание Guardian извинилось за то, что необоснованно обвинило агентство Sputnik в распространении лживой информации.

Инцидент произошел после пожара во французском Нотр-Дам де Пари. Сотрудник Sputnik France сделал снимок, на котором запечатлен горящий собор, а на его фоне два улыбающихся молодых человека восточной внешности, которые прошли под лентой оцепления полиции.

Редакция никак не комментировала фото. Снимок начал распространяться в Сети, а пользователи использовали его как доказательство того, что мусульмане якобы отмечают трагедию. При этом некоторые западные СМИ обвинили Sputnik в попытке повлиять на отношение общества к мусульманам.

Так, в апреле британское издание опубликовало этот кадр в своей подборке Fake or for Real в Instagram. Газета определила фото в категорию «фейк-ньюс», сославшись на слова американских экспертов, которые считают, что фото подверглось монтажу.

После Sputnik доказал, что фото подлинное, показав исходник с метаданными. Лишь спустя четыре месяца Guardian признала свою ошибку и извинилась в своем Instagram.