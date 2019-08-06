«ВКонтакте» начнет скрывать лайки
Под постами в социальной сети пропал счетчик лайков.
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать лайки и репосты под постами. Разработчики утверждают, что их теперь не будет видно в ленте новостей.
На данный момент нововведения тестируются. По словам директора по росту и исследованиям социальной сети Андрея Законова, в этом принимает участие небольшая аудитория.
Он добавил, что нововведения стали следствием изменения отношения к лайкам и репостам.
«Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента», - цитирует представителя «ВКонтакте» RT.