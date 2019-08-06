«ВКонтакте» начнет скрывать лайки

Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать лайки и репосты под постами. Разработчики утверждают, что их теперь не будет видно в ленте новостей.

На данный момент нововведения тестируются. По словам директора по росту и исследованиям социальной сети Андрея Законова, в этом принимает участие небольшая аудитория.

Он добавил, что нововведения стали следствием изменения отношения к лайкам и репостам.