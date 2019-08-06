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Минобороны: жилые дома рядом с военным складом под Ачинском не пострадали

Александр Пешков
Константин Исаев
18:16 06.08.2019
Межведомственная группа провела осмотр населенных пунктов, которые расположены ближе всего к арсеналу. Социальные объекты и жилые дома не получили повреждений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Инфраструктура, социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах Ачинск, Назарово, Заворки, Ключи, Малый Улуй не пострадали, сообщили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Каменка, находящемся в непосредственной близости от склада, получили повреждения несколько деревянных домов. В ряде домов и строений имеются выбитые стекла в оконных проемах», - сообщили в российском военном ведомстве.

В нем также отметили, что специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ,  совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа, приступили к проведению обследования и очистке территории населенных пунктов от взрывоопасных предметов, после завершения которой местные жители смогут вернуться в свои дома.

«Специально созданная комиссия Минобороны и краевых властей проведет оценку нанесенного ущерба жилью и социальным объектам населенных пунктов для оказания помощи в восстановления жилья. Для удобства комиссия организует свою работу на базе районного военного комиссариата. Жители смогут обратиться в комиссию при обнаружении повреждений или причиненного ущерба», - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что самолеты Ил-76 Минобороны сбросили сотни тонн воды для проливки территории склада. Всего было совершено семь вылетов. Воздушное пространство в районе горевшего военного склада в районе Ачинска открыто. 

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. В Ачинск направлены 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, совместно с инженерным подразделением Центрального военного округа проведут очистку территорий населенных пунктов, прилегающих к арсеналу, от взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности и возвращения жителей в свои дома.

Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Весь личный состав был эвакуирован из эпицентра опасности. Специалистами были предприняты меры по недопущению распространения огня. На место ЧП по решению главы военного ведомства был направлен заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. 

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