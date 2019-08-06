Ставка на силу: как военные из России собираются побеждать в конкурсе «Глубина»
Конкурс «Глубина» проходит в Иране с 3 по 13 августа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Персидском заливе на острове Киш настало время в прямом смысле тяжелых испытаний для наших военных водолазов. Сегодня они переносили грузы под водой - это этап конкурса «Глубина» под названием «весы».
«Каждый из наших водолазов будет поднимать по 128 килограммов за раз», - рассказал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.
Российские водолазы сделали ставку не на скорость, а на силу. Какой это принесет результат, станет известно после подведения итогов.
Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» проходит в рамках АрМИ в Иране с 3 по 13 августа. В нем участвуют шесть стран - Россия, Иран, Венесуэла, ЮАР, Китай и Сирия.