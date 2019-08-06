Литература для взрослых: почему книги Ремарка, Маяковского и Бродского не продают школьникам

В книжном магазине Новосибирска отказались продать книгу «Три товарища» 14-летнему парню, потому что на произведении установлен возрастной ценз 16+. Предложили взять Достоевского.

«Взял книгу, пошел на кассу. Уже хотел заплатить. Но мне сказали, что ее не продадут. Потому что мне нет 16 лет», - рассказал молодой человек Артем Вахрин.

Конфуз, справедливости ради, вышел не из-за вредности продавцов. Согласно закону, на книгах должны проставлять возрастной ценз. И оказалось, что «Трех товарищей» читать можно после 16, а Вахрину только 14 лет. Но что в этом романе не подходит для отроческого сознания? В нем про любовь, про дружбу и никакой крамолы. В общем, случай с Вахриным выдался резонансным.

Но каким образом и кто решает, что можно читать подростку, а что не положено? Этим занимаются издательства. А руководствуются они законом о защите детей от вредной информации. Однако стройности в рядах издательств не наблюдается. Иначе как объяснить, что одни и те же «Записки сумасшедшего» имеют разный возрастной ценз?

«Разные произведения даже классических авторов попадают под закон. И если там есть хоть одно матерное слово, то все произведение маркируется 18+», - объяснил директор по маркетингу книжного издательства Дмитрий Яронов.

Конечно, закон для всех одинаков. 18+ - если книга дискриминирует семейные ценности или обосновывает допустимость насилия. А как же многие примеры из классической литературы, которые учащиеся изучают еще в школе?

И приведенный случай - уже не первый, когда в книжных магазинах продавать литературу отказываются. Например, Олеся Тарасенко, хоть и учится в 11 классе, Бродского и Маяковского читать не может. И даже одним глазком посмотреть на «запрещенку» школьнице не позволили. Не ясно только следующее: если подростка на улице с такой книжкой увидят? Что, оштрафуют? Да и вообще, можно ли считать это преступлением и каково должно быть наказание?