«МЧС предупреждало»: кадры последствий урагана в Перми

Ураганный ветер обрушился на Пермь. Очевидцы опубликовали кадры последствий разгула стихии в социальных сетях.

«МЧС предупреждало», - написал один из пользователей Сети в комментарии к видео.

По сообщениям местных жителей, у драмтеатра в городе ветер снес палатки проходившей там ярмарки. На одной из улиц упал дорожный знак со светофором. На нескольких улицах деревья и ветки упали на машины.

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ГУ МЧС по региону предупреждало местных жителей об ожидающихся ливнях и ураганном ветре с порывами до 21 метра в секунду. Жителям рекомендовали держаться подальше от сухих деревьев, ветхих конструкций и линий электропередач.