«МЧС предупреждало»: кадры последствий урагана в Перми
В городе несколько деревьев упали на машины, сильный ветер снес ярмарочные палатки.
© Видео: chp_59 instagram © Фото: chp_59 instagram
Ураганный ветер обрушился на Пермь. Очевидцы опубликовали кадры последствий разгула стихии в социальных сетях.
«МЧС предупреждало», - написал один из пользователей Сети в комментарии к видео.
По сообщениям местных жителей, у драмтеатра в городе ветер снес палатки проходившей там ярмарки. На одной из улиц упал дорожный знак со светофором. На нескольких улицах деревья и ветки упали на машины.
ГУ МЧС по региону предупреждало местных жителей об ожидающихся ливнях и ураганном ветре с порывами до 21 метра в секунду. Жителям рекомендовали держаться подальше от сухих деревьев, ветхих конструкций и линий электропередач.