Неожиданное открытие: ученые назвали главного борца с глобальным потеплением

Крупные морские водоросли оказались одними из главных борцов с глобальным потеплением. Большая их часть оказывается быстро захороненной на дне океана, где их не могут разложить бактерии и вернуть углекислоту в атмосферу.

«Это открытие коренным образом меняет то, как мы должны просчитывать глобальный углеродный бюджет планеты. Оно говорит о том, что макроводоросли играют важную роль в изъятии СО2 из атмосферы. Это следует учитывать при оценках того, как много углерода запасено в океанах Земли», - цитирует ученого Алехандра Ортега издание Nature Geoscience.

Как объясняют ученые, на Земле существует своеобразный «круговорот углерода». Большие количества данного элемента постоянно оказываются погребены на дне океанов Земли, туда они попадают вместе с останками растений. Не менее большие количества СО2 вместе с выбросами вулканов попадают в атмосферу.

До наступления «эры человека» эти процессы были одним из ключевых дирижеров климата Земли, потому как они определяли концентрацию СО2 в атмосфере. В прошлом дисбаланс в «убыли» и «прибыли» углерода, который был связан с повышением активности вулканов или выходом на поверхность органических пород, вызывал массовые вымирания и лишил однажды планету всех ее запасов кислорода.

Сегодня климатологи не сомневаются в том, что захоронение на дне мирового океана органики играет большую роль в сдерживании глобального потепления, но сами масштабы этого явления пока никто точно не оценивал.

Ученые попытались выяснить, какие типы органики содержатся в океанских водах и достигают дна океана, используя относительно необычную методику. Они проанализировали, какие обрывки ДНК присутствуют в воде.

Общую массу поглощенного СО2 или потенциальных источников парниковых газов можно оценить, измерив концентрацию ДНК в воде. В качестве бонуса можно узнать, какие виды морских организмов больше всего способствуют захоронению излишков СО2 на дне мирового океана.

Помимо одноклеточного планктона, исследователи обнаружили в воде следы большого числа так называемых макроводорослей - морских многоклеточных растений. К ним относятся все красные, зеленые и бурые водоросли, обычно растущие на поверхности шельфов морей и океанов на относительно небольшой глубине.

Открытие их ДНК в морской воде стало для океанологов неожиданностью, так как они не ожидали увидеть большое число их следов на больших расстояниях от берегов ближайших островов и континентов. Ученым в общей сложности удалось обнаружить следы двух дюжин родов данных водорослей.

По подсчетам ученых, четверть от их массы достигает дна океана, где растительные останки захораниваются и на долгое время покидают «круговорот углерода». Еще 70% окажется на глубине примерно в километр, где их разложение будет проходить медленнее, чем на поверхности.

Макроводоросли, по оценкам экологов, поглощают около 2,5 миллиарда тонн углекислого газа каждый год, что сопоставимо с уровнями выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах или любом другом промышленно развитом государстве.